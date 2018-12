Donald Trump nie boi się impeachmentu. Twardo deklaruje przyjaźń z Arabią Saudyjską.

Donald Trump deklaruje przyjaźń z Arabią Saudyjską. Uważa, że saudyjski książę nie miał nic wspólnego z zabójstwem Dżamala Chaszodżdżiego.

Donald Trump broni Arabii Saudyjskiej

Donald Trump nie boi się impeachmentu

Donlad Trump w wywiadzie udzielonym dla agencji Reuters zapewnił, że nie obawia się impeachmentu. Podkreślił, że nie zrobił niczego, co mogłoby dać podstawy do usunięcia go z urzędu. Wspomniał również o własnych osiągnięciach i stworzeniu największej gospodarki w historii kraju. Wiadomo, że pytanie o impeachment padło w związku z sytuacją byłego prawnika Donlada Trumpa. Pełniący wcześniej tą funkcję Michael Cohen, został oskarżony o składanie fałszywych zeznań, przestępstwa podatkowe i… wypłacanie pieniędzy w zamian za dyskrecję aktorce filmów dla dorosłych, która rzekomo miała romans zTrumpem. Sytuację Trumpa komplikuje fakt, że były prawnik przyznał się do postawionych mu zarzutów.