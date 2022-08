Donald Trump: FBI przeszukuje mój dom na Florydzie

"New Yorker": Trump chciał generałów jak z III Rzeszy

Najwyższy rangą dowódca wojskowy USA, gen. Mark Milley uważał prezydenta Donalda Trumpa za zagrożenie dla kraju i porządku międzynarodowego, zaś Trump chciał by jego dowódcy byli "niemieccy generałowie w II wojnie światowej" - wynika z kolei z tekstu magazynu "New Yorker". Artykuł opisuje wysiłki wojskowych, by powstrzymać niebezpieczne ich zdaniem plany prezydenta.