Don Stanislao. Metropolita częstochowski Wacław Depo modli się o "uzdrowienie serc i sumień ludzi mediów"

Ze strony kościelnych hierarchów nie słychać głosów skruchy. Zamiast tego na środowym apelu jasnogórskim metropolita częstochowski Wacław Depo modlił się w intencji kard. Stanisława Dziwisza i apelował o "uzdrowienie serc i sumień ludzi mediów".

W środowej mszy świętej na Jasnej Górze uczestniczył m.in. prymas polski Wojciech Polak. Zwrócił się do wiernych z prośbą o "zaprzestanie bratobójczej walki".

- Dość nastawania jeden przeciw drugiemu, wrogości i wzajemnych uprzedzeń? My jako chrześcijanie i Kościół musimy być pierwszymi, którzy będą o to zabiegać – mówił prymas i nawoływał do pojednania.

- Czy tego nie potrzebuje dzisiaj nasza ojczyzna, nasz Kościół, szeroko rozumiana polityka, życie społeczne, my wszyscy? Ludzi, którzy potrafią kochać niezależnie od tego, kim jest drugi? - kontynuował na środowej mszy.

Nie do końca jednak wiadomo, do kogo prymas adresował swój przekaz. Ze strony obecnych na mszy hierarchów nie padły żadne krytyczne słowa pod adresem członków kleru oskarżanych o pedofilię. Nie pojawił się także komentarz dotyczący aktów przemocy, do których doszło na nielegalnym marszu niepodległości zorganizowanym przez środowiska narodowe.

Don Stanislao. Arcybiskup Wacław Depo uderza w środowiska liberalne

Nie zabrakło za to słów dezaprobaty skierowanych w inną stronę. Obecny na mszy metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo wyraził swoją krytykę wobec środowisk liberalnych:

- Wbrew nurtom ateistyczno-liberalnym przed obliczem Twoim i Twojego Syna potwierdzamy od pokoleń, że miłość ojczyzny nie jest nacjonalistycznym zaślepieniem, lecz powołaniem i misją, odróżniającą nas wobec wartości innych narodów - powiedział metropolita.

Odniósł się także do kwestii wyroku Trybunału Konstytytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, który wywołał falę protestów w całym kraju. Przedstawiciel Kościoła określił przy tej okazji swoje polityczne preferencje - Uproś nam przywódców pełnych mądrości, by nie ustawali w zmaganiu o godność każdego bez wyjątku człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci - mówił metropolita.

Skrytykował także młodzież uniwersytecką, która wzięła udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego - Przymnóż mądrości naszej młodzieży, począwszy od uniwersytetów i szkół wyższych, po średnie i podstawowe wykształcenie, żeby wszyscy chcieli uwierzyć, że wyrazem odpowiedzialności za przyszłość Polski jest także protest przeciwko złu i zakłamaniu - modlił się arcybiskup Depo.

Don Stanislao. Abp. Depo modli się o uzdrowienie serc dziennikarzy

Ostrze swojej krytyki zwrócił także w stronę mediów i dziennikarzy: - Wyproś nam też znalezienie nie tylko szczepionki przeciw pandemii koronawirusa, ale też odkrycia takiej kardiologii, która pozwoli z pomocą Ducha Świętego uzdrowić serca i sumienia ludzi mediów wszelkiego formatu, którzy w polskim krajobrazie sumień zaśmiecają nas półprawdami i zastępczymi manipulacjami, które sami określają praniem mózgu - powiedział arcybiskup Depo.

Na koniec swojego wystąpienia stanął w obronie kard. Dziwisza oskarżanego o tuszowanie afer pedofilskich w polskim Kościele.

- Modlimy się o zwycięstwo prawdy wobec wulgaryzacji języka polskiego, niszczenia, fałszowania polskiej historii, niszczenia autorytetów poprzez chaos lansowanych kłamstw - dodał metropolita i zwrócił się do wiernych z apelem o "obronę krzyża".

