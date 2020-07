Dominik Tarczyński krytykuje propozycję komisarz UE. "To wojna cywilizacji"

I przywołał proces germanizacji. - Mamy do czynienia z postawą, która w 2020 r. nie ma prawa publicznie się objawiać - dodał. Polityk sparafrazował słowa posłanki PO Krystyny Skowrońskiej skierowane oryginalnie do przedstawiciela PiS.

Dominik Tarczyński krytykuje Sylwię Spurek. "Szaleństwo lewactwa"

Europoseł odniósł się również do decyzji UE o nieprzyznaniu finansowania 6 polskim miastom, które, jak twierdzi Unia, są "strefami wolnymi od LGBT". - Jest to wojna cywilizacji. Mamy do czynienia ze starciem, które będzie definiować przyszłość i UE i naszych rodzin - podkreślił. Jego zdaniem w krajach takich jak Szwecja dochodzi do "rozkładu społecznego". Zaznaczył, że ma to związek z "pieniędzmi George’a Sorosa". - To lobbysta realizujący swój chory plan zniszczenia rodziny - uznał Tarczyński.