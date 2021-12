Bruksela chciała wymazać "Boże Narodzenie". Macron użył dosadnych słów

Komisja ds. równości płci wydała przewodnik po języku inkluzywnym, aby "promować równość". Wedle medialnych przecieków miał on zawierać instrukcje dla urzędników, by unikali używania sformułowania "Boże Narodzenie" i zastąpienie go określeniem "okres urlopowy". Dokument został wycofany, ale prezydent Francji się nie uspokoił.