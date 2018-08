Dodatki w policji zamrożone. Jest sierpień, a budżet już się nie dopina

Minister Jarosław Zieliński poprosił Mateusza Morawieckiego o zwiększenie budżetu policji - informuje Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w piśmie rozesłanym do komend wojewódzkich. Polecił także "zamrożenie" dodatków wypłacanych policjantom.

"Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszystkich wydatków w §3070 - Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa" - czytamy w piśmie podpisanym przez Jarosława Szymczyka. Można je znaleźć na facebookowym profilu związku zawodowego policjantów.

Bardzo pilne - taką adnotacją opatrzył Komendant Główny Policji pismo do komendantów wojewódzkich, stołecznego oraz Komendanta Szkoły Policji.

Innymi słowy komendant zaleca "zamrożenie" wypłacania mundurowym dodatkom. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze ma być wydawane na bieżącą działalność. Komenda Główna Policji już wystosowała komunikat odnoszący się do pisma. Wynika z niego, że wypłaty dodatków nie są zagrożone, ale są wstrzymane, żeby "rozliczyć je na konkretny dzień, oszacować braki i pilne płatności". Wszystko po to, by pozyskać na ten cel dodatkowe środki z budżetu państwa.