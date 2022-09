Do Polski nadciąga Reili. A z nim jesienna pogoda

Pogoda na weekend: zimno, deszczowo i wietrznie. W górach sypnie śniegiem

W sobotę szykuje się typowa pogoda w kratkę ze słońcem, ale i chmurami oraz przelotnymi opadami deszczu a nawet lokalnymi burzami, szczególnie w Polsce północnej i zachodniej. Najmniej opadów przewidujemy na południowym wschodzie. Temperatura niezbyt wysoka i sięgnie maksymalnie ok. 14-16 st. C, a w rejonach podgórskich ok. 11-12 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość mocno.