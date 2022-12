Do lekarza bez kolejki? Te grupy mogą skorzystać z leczenia poza kolejnością

Kto ma prawo do lekarza bez kolejki? Ustawa nie obowiązuje na SOR-ach

Pacjentom, których obejmują zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomoc medyczna powinna zostać udzielona w dniu zgłoszenia się do placówki. Jeżeli nie jest to możliwe, lekarz lub osoba uprawniona powinna wskazać inny termin, poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazany termin nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych - co ważne, nie dotyczy on jednak świadczeń szpitalnych.