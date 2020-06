Do której głosowanie? Do kiedy można głosować w wyborach prezydenckich 2020?

Do której głosowanie w wyborach prezydenckich 2020?

Do której możemy głosować? Do której godziny trwa głosowanie?

Kiedy są czynne lokale wyborcze? Podajemy godziny otwarcia lokali wyborczych. Głosowanie na prezydenta Polski odbywa się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze są czynne od rana, od godziny 7:00, do wieczora, do 21:00. Ci, którzy jeszcze nie oddali głosu, mogą to zrobić do 21:00. Później lokale wyborcze będą już zamknięte i oddanie głosu nie będzie możliwe.

W wyborach prezydenckich 2020 głosować można na dwa sposoby - tradycyjnie i korespondencyjnie. Ze względu na epidemię koronawirusa umożliwiono głosowanie korespondencyjnie. Jeśli ktoś jednak nie zdążył wrzucić do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej koperty zwrotnej, zawierającej m.in. kartę do głosowania, może ją przynieść do komisji wyborczej 28 czerwca, w godzinach otwarcia lokali wyborczych. Do której godziny ma czas? Do której są czynne? Lokale wyborcze są otwarte w niedzielę do 21:00.