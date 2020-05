Dni wolne od pracy 2020. Kiedy wypada Boże Ciało?

Dni wolne od pracy 2020. Boże Ciało

W tym roku Boże Ciało wypada 11 czerwca. To inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To jeden z dni ustawowo wolnych od pracy. Jest to święto nakazane. Dzięki temu mamy kolejny długi weekend. Jeśli pracownik weźmie sobie wolne w piątek, łącznie ma aż cztery dni wolnego.