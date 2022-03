Dmytro Kułeba w Polsce: walczymy o wolność waszą i naszą

- Przybyliśmy do Polski z trojakim celem. Po pierwsze, aby podziękować Polsce za wszystko, co zrobiła. Chcemy, abyśmy wy, Polacy, wiedzieli, że Ukraina jest wdzięczna za wszystko, co do tej pory zrobiliście - mówił Kułeba na konferencji prasowej. - Drugie przesłanie jest takie, że tak długo jak trwa wojna, trzeba robić jeszcze więcej - podkreślił.