Długo nie udzielał się w mediach. W końcu ksiądz Wojciech Lemański zabrał głos

Ks. Wojciech Lemański udzielił pierwszego wywiadu od dawna. Dziś mówi o karze suspensy, którą zdjęto po czterech latach. - Tak się nie robi. Nikomu. Tak się nie robi księdzu - podkreślił. Przyznał też, dlaczego jego zdaniem Polacy odchodzą od Kościoła.

Ks. Lemański zapytany o to, co dziś powiedziałby abp. Hoserowi, stwierdził: - Powiedziałbym: tak się nie robi. Nikomu. Tak się nie robi księdzu, tak się nie robi współbratu w biskupstwie, tak się nie robi wiernym, bo to co wtedy, wiele lat temu, abp Hoser powiedział do mnie, tkwi we mnie do dziś. Może to źle zabrzmi, ale żal mi tego człowieka po prostu.