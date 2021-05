Dlaczego uczniowie szukają korepetytorów – luki polskiej edukacji czy chęć pogłębienia wiedzy?

Korepetycje niewątpliwie stają się bardzo ważnym filarem edukacji. Z badań, przeprowadzonych przez portal BUKI, wynika, że większość Polaków jest w stanie wydać od 200 do 400 złotych miesięcznie na zajęcia z korepetytorem. Prawie 20% respondentów jest gotowych wydać jeszcze więcej – nawet do 800 złotych miesięcznie. W skali roku te kwoty wahają się na poziomie 2400-9600 złotych. Czy to są duże pieniądze? Każdy sam decyduje, ile jest w stanie zainwestować w wiedzę i rozwój swojego dziecka lub swój własny.