Dlaczego prawica nie zapukała do "Solidarności"? Piotr Duda w szoku

- Dziwię się, że jeszcze Zjednoczona Prawica nie zapukała do drzwi "Solidarności" i nie zapytała, kogo byśmy poparli. Jeśli prawica myśli, że wygra bez nas wybory prezydenckie, to się grubo myli - powiedział w RMF FM przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Piotr Duda. Wskazał, że "zawsze toczyły się rozmowy, a potem my popieraliśmy kandydatów prawicy".