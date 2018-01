Dlaczego Pawłowicz podziękowała ministrom? Powodem jest prezydent Duda

Podziękowania Krystyny Pawłowicz dla zdymisjonowanych ministrów wzbudziły niemałe kontrowersje. Teraz posłanka PiS tłumaczy, dlaczego zdecydowała się na to, by opublikować wymowny wpis w sieci.

Posłanka Krystyna Pawłowicz podziękowała dotychczasowym szefom resortów środowiska, spraw zagranicznych i obrony narodowej. Co więcej, tego ostatniego nazwała "niezłomnym". Podkreśliła, że liczy na ich powrót. Jednocześnie zdradziła, kto według niej przyczynił się do odsunięcia ich od stanowisk - "służby i lewactwo".

- Trzeba pamiętać, że to minister Macierewicz, minister Waszczykowski i minister Szyszko, każdy co prawda w innym swoim obszarze działań, jednak wszyscy stali od dwóch lat na froncie - prowokowani, atakowani i zaszczuwani. To właśnie oni szykanowani i poniżani byli i nadal są najwięcej - dodaje.