"Dla takich alimenciarzy jak Kaz jest więzienie". Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz atakuje byłego premiera

Trwa ostra wojna między Kazimierzem Marcinkiewiczem i jego byłą żoną. Były premier ma jej płacić prawie 5 tys. zł alimentów miesięcznie, ale tego nie robi. Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz żali się na niego i wylicza: jest mi winny obecnie 50 tys. złotych. Wyjaśnia, że do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze 6 tys. zł z podziału majątku.

"Powinien ponieść konsekwencje"

- On czuje się bezkarny. Mam orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że potrzebuję pomocy, a on od wypadku nie interesuje się tym, czy mam pieniądze na życie, na leczenie - żali się Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Według niej, "gra na zwłokę, by przeciągnąć sprawę i pokazać w rozliczeniu rocznym, że ma niskie dochody".

"Powinien ponieść konsekwencje lekceważenia wyroku sądu (...) Nie mogę uwierzyć w to, że człowiek, były premier, tak postępuje" - donosi. "Super Express" próbował skontaktować się z byłym premierem, ale pozostał on nieuchwytny.