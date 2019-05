"Die Zeit": W Polsce ma miejsce atak na demokrację

PiS rządzi od czterech lat z absolutną większością, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie wystarcza. Prezes PiS chce pełnej władzy i to na długo. Rozstrzygający bój odbędzie się jesienią – pisze "Die Zeit”.

" Jarosław Kaczyński chce pełnej władzy w Polsce, i to na długo” – pisze Ulrich Kroeckel w najnowszym wydaniu tygodnika "Die Zeit”. Autor analizy "Atak na demokrację” podkreśla, że prezes PiS ujawnił bardzo wyraźnie swoje ambicje podczas wieczoru wyborczego. Zamiast cieszyć się z sukcesu swojej prawicowo-narodowej partii, która zdobyła o osiem punktów procentowych więcej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych, Kaczyński wołał: "To za mało, za mało, za mało”.

Kroeckel zwraca uwagę na słowa Kaczyńskiego o "rozstrzygającym boju” o przyszłość Polski, do którego ma dojść na jesieni tego roku. Jak wyjaśnia, prezes PiS miał na myśli najbliższe wybory parlamentarne.

PiS chce rządzić jak Fidesz

Zdaniem niemieckiego dziennikarza, mówiąc o "decydującej bitwie” Kaczyński chciał zasugerować, że wybory parlamentarne w październiku i prezydenckie na wiosną 2020 roku mogą być "ostatnimi wyborami tego rodzaju w Polsce”. "To w żadnym wypadku nie oznacza, że PiS w przyszłości nie dopuści do wyborów. Wydaje się jednak, że Kaczyński zakłada, iż powtórka podwójnego zwycięstwa z 2015 roku postawi PiS w podobnej sytuacji jak prawicowo-narodowy Fidesz węgierskiego premiera Viktora Orbana, który od 2010 roku rządzi w Budapeszcie niezagrożony, a de facto w sposób autokratyczny” – wyjaśnia autor.

PO zdyskwalifikowała się

Polacy przymykają oko na ograniczanie wolności

"W tej sytuacji wielu Polaków jest gotowych przymknąć oko na ograniczenie demokratycznych wolności, które w życiu codziennym nie są aż tak dolegliwe. Dotyczy to nie tylko kontrowersyjnych reform sądownictwa, lecz także planów ograniczenia możliwości organizowania kontrdemonstracji czy też praw człowieka” – czytamy w "Die Zeit”. Nic dziwnego, że pozaparlamentarna pozycja KOD straciła na znaczeniu.

Jak pisze Kroeckel, sytuacja w Polsce do złudzenia przypomina sytuację na Węgrzech po zwycięstwie Orbana w 2010 roku. PiS ma duże szanse na zwycięstwo w najbliższych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Jeżeli do tego dojdzie, Warszawa stanie się nie tylko drugim Budapesztem, co przepowiadał Kaczyński, lecz może ostatecznie stać się "inną republiką - krajem Kaczyńskiego”.