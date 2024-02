"Die Zeit": Polska wróciła do Europy

Nawiązując do powitania Donalda Tuska w Paryżu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona ("Witamy z powrotem"), Krupa stwierdza, że przesłanie tych słów jest jasne: "Polska wróciła do Europy!". Według publicysty Tusk – ze swoim europejskim doświadczeniem – znakomicie nadaje się do tego, by rozwijać UE, zamiast z nią walczyć.