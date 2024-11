Nadchodzi Black Friday. Eksperci ostrzegają

Zbliża się Black Friday, dzień znany z licznych promocji. Jednak, jak zauważa "Rzeczpospolita", Polacy nie powinni liczyć na znaczne obniżki. Robert Biegaj z Grupy Offerista podkreśla, że choć reklamy obiecują duże rabaty, w rzeczywistości są one rzadkością. - Rabaty powyżej 50 proc. są często mało realne do osiągnięcia - mówi Biegaj. Zazwyczaj dotyczą one końcówek serii lub produktów, które nie sprzedają się na co dzień. Nawet jeśli pojawi się coś wartościowego, promocje są mocno limitowane.