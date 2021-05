"Die Welt”: Polskie plany atomowe sieją niepokój w Berlinie

Niemiecki dziennik pisze we wtorek (18.05.2021) o polskich planach związanych z energią atomową, które wywołują obawy w Niemczech. Korespondent gazety Philipp Fritz cytuje wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas zorganizowanego przez USA w kwietniu szczytu klimatycznego. Jak relacjonuje, Duda pewnym siebie tonem zapowiedział odejście Polski od węgla” do 2049 roku i wydawało się, że Polska, która długo sprzeciwiała się celom klimatycznym UE, wreszcie zmieniła poglądy. Kraj ma być neutralny klimatycznie, a zatem nie emitować już dwutlenku węgla. Potem jednak - jak pisze niemiecki dziennikarz - Duda powiedział coś, co przynajmniej dla Berlina było "szokującą wiadomością”: nowy miks energetyczny Polski ma opierać się na energii atomowej, energii odnawialnej i gazie.