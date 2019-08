"Die Welt" o relacjach z Polską. Gorzkie wnioski

Polska i Niemcy nie rozumieją się nawzajem, a ogromną irytację w Warszawie wywołuje polityka bezpieczeństw Berlina - pisze niemiecki dziennik "Die Welt".

"To, że Niemcy już nie rozumieją Polaków, nie jest nowe" - pisze "Die Welt" (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Warszawski korespondent gazety Philipp Fritz ocenia, że niechęć niemieckich polityków z SPD do zwiększania wydatków obronnych do 2 proc. PKB może być dowodem na to, jak bardzo nie rozumieją oni partnerów Niemiec. Jak pisze, dzisiaj w Paryżu czy Warszawie eksperci do spraw bezpieczeństwa nie obawiają się niemieckiej siły militarnej, a raczej tego, że Bundeswehra nie jest w stanie wypełniać sojuszniczych zobowiązań.

"Zwiększenie budżetu obronnego ma na celu usprawnienie sił zbrojnych, a nie militarną dominację nad Europą. Wiedzą to sąsiedzi Niemiec, ale najwyraźniej nie wszyscy członkowie współrządzącej partii SPD" - pisze dziennikarz "Die Welt".

Nic bez Niemiec, nic z Niemcami

Philipp Fritz konstatuje, że można mówić o "nowym niemiecko-europejskim nieporozumieniu co do roli Niemiec na kontynencie". "Bez Niemiec niczego w Europie nie można zdziałać, ale z Niemcami też się nie da" - pisze warszawski korespondent gazety.

"W oczy rzuca się to, że w Berlinie prawie wcale się o tym nie dyskutuje. Z punktu widzenia Niemiec izolują się inni: czy to Włosi ze swoim głośno populistycznym wicepremierem Matteo Salvinim, narodowokonserwatywni mieszkańcy wschodniej i środkowej Europy czy też zwolennicy brexitu w Wielkiej Brytanii. Jednak z punktu widzenia sąsiadów to Berlin wychodzi z szeregu. Ze swoją polityką energetyczną, migracyjną i finansową Niemcy są w dużej mierze osamotnione, a odwieczne i pozbawione konsekwencji deklaracje w sferze polityki bezpieczeństwa wywołują w innych stolicach już tylko nerwowe przewracanie oczami” - dodaje. Zarzuca też niemieckim politykom brak samokrytycyzmu i usprawiedliwianie swoich działań albo braku działań.

Jak ocenia, ten brak zrozumienia jest widoczny przede wszystkim w stosunkach z Polską. "Obcość jest wzajemna, z czego wielu Niemców nie zdaje sobie sprawy. To, że Niemcy już nie rozumieją Polaków, nie jest nowe. Od wygranych przez narodowokonserwatywną partię Prawo i Sprawiedliwość wyborów w 2015 roku dla wielu wschodni sąsiedzi wydają się zagadką. Ma to co najmniej dwie przyczyny: demontaż państwa prawa i radykalną homofobiczną i skierowaną przeciw uchodźcom retorykę partii rządzącej" - pisze Fritz.

W jego ocenie także wielu Polaków też nie rozumie Niemców. Niemiecka polityka w sprawie uchodźców przyczyniła się cztery lata temu do zwycięstwa wyborczego PiS i do dziś Polacy uważają niemiecką postawę za naiwną. Z niezrozumieniem spotykają się też uparte wspieranie przez Berlin projektu Nord Stream 2 oraz skrywany antyamerykanizm - uważa autor.

Ignorowane obawy Polski

Warszawski korespondent gazety przypomina, że przed 2015 rokiem za rządów Platformy Obywatelskiej, "obok powszechnych stereotypów na temat zbieraczy szparagów czy złodziei samochodów" w niemieckiej opinii publicznej dominował wizerunek Polski jako obiecującego, młodego członka UE, którego gospodarka się rozwija nawet mimo kryzysu finansowego. "Nie interesowano się jednak warunkami życia w Polsce i polską polityką. Gdyby było inaczej, spektakularne zwycięstwo PiS i wynikająca z niego quasi autorytarna przebudowa państwa nie byłyby zaskoczeniem" - pisze Fritz.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to od dawna sfera, w której wzajemne niezrozumienie daje o sobie znać - uważa autor. Przypomina, że już w 2011 roku ówczesny szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski mówił w Berlinie, że bardziej niż niemieckiej siły obawia się niemieckiej bezczynności. W Polsce dyskutuje się też o stanie Bundeswehry, na którą - jak pisze Fritz - nie będzie można liczyć w razie poważniejszego kryzysu.

"Zbyt długo w Berlinie nie traktowano poważnie uzasadnionych obaw Polski przed Rosją. Niekiedy uważano je wręcz za histeryczne. To, że Warszawa tak mocno wiąże się z USA, jest konsekwencją daremnych starań pod adresem Berlina. W związku nic bardziej nie rani niż ignorancja. Polska zawsze chciała być widziana i traktowana przez Niemcy jak równy partner" - ocenia dziennikarz "Die Welt", dodając, że tego chciałby nawet obecny polski rząd.

Autor podkreśla, że mimo ignorancji ze strony Niemiec wielu Polaków uważnie śledzi, co się dzieje w Niemczech, choć od dawna nie pojmuje niemieckich debat. Polacy dziwią się nie tylko temu, że Niemcy równocześnie chcą rezygnować z węgla i energii atomowej, ale też "moralnym refleksjom", które uważane są w Polsce za "ucieczkę od rzeczywistości".

"Warszawa odnosi wrażenie, że Niemcy wolą robić to, co słuszne, niż zrobić coś dobrze. Więcej: Te debaty paraliżują Polskę i Europę" - pisze autor. Przypomina, że kilka dni temu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zadeklarował, że Polska gotowa byłaby wesprzeć amerykańską misję wojskową w Zatoce Perskiej. "I znowu chodzi o politykę bezpieczeństwa i daremne starania. W niemiecko-francuskiej misji pod egidą UE Polska wzięłaby udział, jednak Warszawa nie chce czekać na to, aż Niemcy zakończą swoje wewnętrzne dyskusje" - ocenia.

"To trochę tak, jakby Niemcy były pacjentem na kanapie, a Polska psychoterapeutą, który nie ma już ochoty go leczyć" - konstatuje Fritz.