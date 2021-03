Diagnoza COVID-19 mimo szczepionki? To możliwe

Raz po raz pojawiają się doniesienia, że na COVID-19 chorują nawet osoby zaszczepione. Ale to nie jest powód ani do oburzenia, ani argument do odrzucenia szczepień. Nawet jeśli ktoś po szczepieniu ma łagodne objawy lub pozytywny wynik testu na koronawirusa, szczepionka jest skuteczna. Robi to, co jest jej głównym zadaniem: zapobiega ciężkiemu przebiegowi choroby, a tym samym zgonom.