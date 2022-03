Deszcz, śnieg i słońce. Co nas czeka w pogodzie?

Do soboty nadal zimno

Niestety, do soboty włącznie nadal zalewać nas będzie północny i wschodni chłód. Zatem o wartości temperatury zadecyduje ilość docierających do ziemi promieni słonecznych. Tym samym na północnym zachodzie temperatura podskoczy do 4/8 stopni. Natomiast w części południowo-wschodniej, w strefie frontu i pod chmurami odnotujemy zaledwie od 1 do 3 stopni.