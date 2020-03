Deportacja 21-letniej Czeczenki. Kheda odesłana do Moskwy

Przez ostatnie kilkanaście godzin Fundacja Ocalenie próbowała zatrzymać deportację 21-letniej Czeczenki. "Niestety nie udało się. Pomimo interwencji mediów, oraz posła i posłanki" - napisali aktywiści na Facebooku. Kheda odleciała w czwartek przed południem do Moskwy.

"W Czeczenii Kheda żyła w ciągłym stresie, nachodzona i zastraszana razem z matką i młodszym rodzeństwem w domu, gdy służby szukały jej ojca. To właśnie ona znalazła ciało swojej starszej siostry zabitej przez żołnierzy reżimu w komórce ich domu. Ze szkoły, do której chodziła, została porwana dziewczyna o tym samym imieniu i nazwisku. Służby groziły, że kolejne dzieci, w tym Khedę, czeka podobny los, co jej siostrę. Musiała uciec" - opisywała sytuację Czeczenki Fundacja Ocalenie.