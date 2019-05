Defilada wojskowa 3 maja. "Archaiczny pomysł. Propaganda zamiast strategii"

W obecnej sytuacji organizowanie defilady 3 maja jest bez sensu, wręcz pokazuje naszą bezbronność. Wojsko modernizowane jest powoli, brakuje długofalowej strategii, nowego sprzętu kupujemy po kilka sztuk - mówi WP dr Maciej Milczanowski, ekspert ds. bezpieczeństwa i weteran misji zagranicznych.

W czwartek warszawską Wisłostradą przejdzie wojskowa defilada mająca upamiętnić 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej i 20. rocznicę wejścia do NATO. W przemarszu uczestniczyć ma ponad 2 tys. żołnierzy oraz reprezentantów służb mundurowych, w tym wojska z krajów sojuszniczych stacjonujących w Polsce (USA, Wielka Brytania, Chorwacja i Rumunia). Jednak organizowana w nietypowym terminie impreza od początku wzbudza kontrowersje.

Defilada 3 maja. Nie mamy co pokazać?

- Generalnie organizowanie wielkich defilad jest dziś pomysłem dość archaicznym, świat od tego odchodzi. Jeśli już jednak jest, wolałbym, żebyśmy ograniczyli się do jednej w roku - mówi ekspert z Fundacji Pułaskiego. - Przede wszystkim jednak defilada powinna pokazać coś nowego. Może Rosja nie jest najlepszym wzorem, ale tam na każdej nowej defiladzie jest dużo nowego sprzętu. A u nas ciągle widzimy te same, często muzealne transportery i inny sprzęt. Nie wydaje mi się, żeby to było szczególnie mobilizujące. Jeśli my chwalimy się muzeum, pokazujemy raczej swoją bezbronność - dodaje.