"Decydujący moment wojny". Ekspert NATO punktuje Rosjan

Ekspert NATO o zniszczonej zaporze: nie nazwałbym tego przypadkiem

Rozmówca PAP odniósł się do zniszczenia zapory hydroelektrowni w Nowej Kachowce, do którego doszło nocą z poniedziałku na wtorek. - Im więcej widzę dowodów, im więcej analizuję danych... Nie nazwałbym tego wypadkiem, lecz czymś, co nie było zaplanowane przez Rosję, jednak było winą Rosji - ujmijmy to tak - powiedział. - W najbliższych dniach pojawi się więcej informacji na temat tego, czy była to eksplozja czy nie. Ja myślę, że tak - dodał.