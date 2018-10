Dęblin: Doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów osobowych

W Dęblinie na jednej z ulic zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W szpitalu znalazły się dwie osoby z obrażeniami ciała.

Do incydentu doszło w niedziele na ul. Lipowej w Dęblinie. Z ustaleń wynika, że 23-letni kierowca volkswagena nie dostosowała prędkości do nakazów ruchu. Na łuku drogi postanowiła zjechać na przeciwległy pas, co doprowadziło ostatecznie do zderzenia czołowego z seatem, którym kierował 35-latek.