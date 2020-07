Debaty 2020. "Arena Prezydencka" Rafała Trzaskowskiego i debata w TVP z udziałem Andrzeja Dudy

Przed nami gorący wieczór. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski staną oddzielnie do debat. Każdy z kandydatów w wyborach prezydenckich spróbuje przekonać do siebie wyborców. Będziemy relacjonować obydwa wydarzenia na żywo. Zapraszamy do śledzenia relacji.

Debaty 2020. Kandydaci w wyborach prezydenckich Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski stają do debat. Niestety - oddzielnie (PAP)