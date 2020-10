Debata wiceprezydentów w USA. Niespodziewany "gość" i pytania o koronawirusa

Podczas debaty Kamala Harris zwróciła uwagę na to, że Donald Trump i jego administracja mieli pierwsze informacje o epidemii już pod koniec stycznia. - Prezydent nazwał ten wirus oszustwem. Ta administracja zaprzepaściła swoje prawo do reelekcji - stwierdziła Harris.

- Chcę, żeby Amerykanie wiedzieli, że od pierwszego dnia prezydent Donald Trump na pierwszym miejscu stawia ich zdrowie - podkreślił z kolei Mike Pence. Wiceprezydent zwrócił uwagę na to, że Trump zawiesił połączenia lotnicze z Chinami, podczas gdy Joe Biden był temu przeciwny. Zdaniem Pence'a to "uratowało życie wielu tysięcy Amerykanów".

Temat Chin przewijał się również później. Harris powiedziała, że rządzący wiele stracili na tzw. wojnie handlowej z Chinami. Zwróciła uwagę na to, że stracono około 300 tysięcy miejsc pracy, przez co wielu Amerykanów doszło do bankructwa. - Z tego powodu znajdujemy się w recesji produkcyjnej - oświadczyła Harris.