Debata prezydencka 2020 w TVP. Kto weźmie udział w debacie? Gdzie transmisja online?

Debata prezydencka. Gdzie oglądać?

Debata prezydencka 2020. Kto weźmie udział?

Udział w debacie potwierdzili wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. Są to:

Debata prezydencka w TVP. Zasady

Wcześniej pojawiły się doniesienia o zmianie regulaminu debaty, co miało umożliwić prowadzącemu Michałowi Adamczykowi przerywanie kandydatom swoich wypowiedzi, gdy ci mówili nie na temat. Jednak jak wyjaśnia TVP Info, obowiązujący regulamin jest taki sam, jak podczas debaty 6 maja.

Wiele wskazuje na to, że będzie to jedyna debata prezydencka przed pierwszą turą wyborów. Z organizacji swojej debaty zrezygnował TVN, który oficjalnie tłumaczy to obradami Sejmu. Z kolei w debacie Polsatu udziału nie potwierdzili Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.