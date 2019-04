Debata o SOR-ach w Sejmie i puste ławy? Sprawdziliśmy, jak było naprawdę

"Posłowie olali debatę o SOR-ach!" - z taką informacją spotkało się w piątek rano wielu internautów. W mediach pojawiła się informacja, że tuz przed debatą o sytuacji na SOR-ach, wszyscy posłowie opuścili Sejm, a na sali plenarnej zostało jedynie 9 osób. Jak ustaliła Wirtualna Polska, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską, że zwróci się z wnioskiem do ministerstwa zdrowia. – Prowadzimy stały monitoring sytuacji na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych – podkreślał były minister zdrowia. I dodał, że potrzebne są realne rozwiązania. – Zwołam w najbliższym czasie posiedzenie komisji zdrowia, ponieważ oczekujemy od resortu konkretnych działań, które realnie rozwiążą sytuację na SOR-ach – dodał Arłukowicz.

Zdrowie w Sejmie. Co działo się naprawdę?

Ostatnie posiedzenie komisji zdrowia, zgodnie z planem, było poświęcone prawu farmaceutycznemu. Posłowie przegłosowali poprawkę i posiedzenie zakończyło się. Co innego przedstawiały zdjęcia, sugerujące, że na debacie obecnych było 9 posłów. Jak ustaliliśmy, 10 minut zanim je zrobiono, sala plenarna była zapełniona.

(Nie)obecność usprawiedliwiona

W ostatnich dwóch tygodniach niemal codziennie pojawiały się informację o pacjentach, którzy po zgłoszeniu na Szpitalny Oddział Ratunkowy nie otrzymali odpowiedniej pomocy i prze to zmarli. Bliscy ofiar mówią o znieczulicy personelu SOR, błędnych diagnozach i tragicznych efektach.

Wcześniej informowaliśmy między innymi o przypadku z Częstochowy. Tamtejsza Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie 65-letniego pacjenta. Mężczyzna skarżył się na bóle brzucha, od lekarzy w szpitalu usłyszał, że to niestrawność. Okazało się jednak, że na aorcie w jamie brzusznej pacjenta utworzył się tętniak, który w każdej chwili groził pęknięciem i śmiercią z wykrwawienia. Po 8 godzinach czekania córka 65-latka przewiozła go do innego z częstochowskich szpitali - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Tam po pierwszym badaniu aparatem USG wykryto tętniaka aorty brzusznej. Mimo natychmiastowego rozpoczęcia operacji chirurgicznej pacjent zmarł.