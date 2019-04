Debata, kibole, stadion. Spektakularny finisz kampanii na Ukrainie

Debata na kijowskim Stadionie Olimpijskim z udziałem dziesiątek tysięcy "kibiców" i koncertami - tak w piątek ma wyglądać zakończenie brudnej i brutalnej kampanii wyborczej na Ukrainie. Komik Wołodymyr Zełenski zmierzy się z prezydentem Petrem Poroszenko.

Trzy tygodnie kampanii po pierwszej turze wyborów na Ukrainie często przypominały cyrk. Dlatego nic dziwnego, że okres kończy się spektakularnie. W piątek na 70-tysięcznym stadionie w Kijowie - możliwe że na dwóch osobnych, wielkich scenach pojawią się dwaj kandydaci. Kibicować im będą - rozdzieleni na sektory - ich sympatycy, a cały spektakl mają poprzedzić koncerty i występy kabaretowe. Niewykluczone, że z udziałem komika i faworyta do prezydentury Wołodymyra Zełenskiego.

Debata wokół debaty ciągnęła się przez całą kampanię i zawierała wiele kuriozalnych elementów. Z propozycją pojedynku wystąpił Zełenski za pomocą wideo na Facebooku. Do tej pory aktor unikał bezpośrednich konfrontacji jak ognia i jak się wówczas zdawało, zaoferował zaporowe i niekonwencjonalne warunki, w tym...test na obecność narkotyków dla obydwu kandydatów. Potem zasugerował, by debatę poprowadziła była premier Julia Tymoszenko, która przegrała z obydwoma bitwę o wejście do drugiej tury.