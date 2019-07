Dawid Żukowski prawdopodobnie nie żyje. Kryminolog: Ojciec przygotowywał się do tej zbrodni

Policja poinformowała o odnalezieniu zwłok dziecka. Z dużą dozą pewności jest to ciało poszukiwanego od 10 lipca Dawida Żukowskiego. Kryminolog Brunon Hołyst uważa, że śmierć dziecka była skrupulatnie zaplanowana.

Dawid Żukowski – nowe ustalenia policji

– Przewidziałem już kilka dni temu, że zwłoki zostaną znalezione – komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Brunon Hołyst, ceniony polski kryminolog. Jego zdaniem, ojciec zamordował dziecko, by zemścić się na jego matce.

– To była absolutnie zemsta. Syntetycznie ujmując ten problem, uczucie zemsty zwyciężyło uczucie miłości. Bo on kochał zarówno żonę, jak i dziecko. Ale zemsta dotyczyła żony, dziecko stało się ofiarą – mówi Hołyst.

"Przygotowywał się do zbrodni"

Kryminolog nie ma żadnych wątpliwości, że mężczyzna skrupulatnie zaplanował zabójstwo syna. –Przygotowywał się do tej zbrodni 2 tygodnie. Po to poprosił o urlop w zakładzie pracy – uważa rozmówca WP.

Zapytaliśmy Hołysta również o miejsce znalezienia zwłok dziecka. – To jest najłatwiejszy sposób ukrycia zwłok: wrzucenie do wody. Sugerowałem, by nie szukać tylko w chwastach, lasach, ale trzeba zainteresować się także akwenami wodnymi, bo mogą kryć zwłoki – dodaje ekspert.