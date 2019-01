Davos: Andrzej Duda spotkał się z Jairem Bolsonaro. Prezydent Brazylii przyjął zaproszenie do Polski

Andrzej Duda, prezydent Polski, spotkał się z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro. Spotkanie dotyczyło współpracy na płaszczyznach politycznej i gospodarczej. Brazylijski polityk przyjął także zaproszenie do Polski.

Davos: Andrzej Duda spotkał się z Jairem Bolsonaro

Prezydenci Polski i Brazylii spotkali się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos . Rozmawiali na temat polsko-brazylijskiej współpracy politycznej i gospodarczej. To nasz największy partner w Ameryce Południowej . Chciałbym poprzez moje spotkanie z panem prezydentem tę relację pogłębić - mówił Andrzej Duda .

Prezydent Polski ocenił, że wymiana handlowa między Polską a Brazylią ma duży potencjał i są szanse, by go zwiększyć. - Obecnie na przeszkodzie stoi brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między oboma krajami - dodał.

Podczas spotkania poruszono temat protestów w Wenezueli. Brazylia oficjalnie popiera Juana Guaido, lidera opozycji i samozwańczego prezydenta kraju. Bolsonaro opisał Dudzie całą sytuację. - To była rzeczywiście dla mnie bardzo interesująca ocena, bo to jest ocena doświadczonego polityka, który patrzy na to, można powiedzieć, z wewnątrz - skomentował.