Daniel Fried: Tamten wrzesień to było nasze Pearl Harbor

Chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale to, co unaoczniły nam atak na USA i wojna w Afganistanie, to brak wyobraźni w polityce międzynarodowej. Nikt nie wyobrażał sobie ataku o takiej skali, podobnie jak nikt nie wyobrażał sobie, że teraz afgański rząd i armia - po dwóch dekadach szkoleń i inwestowania - upadną w dwa tygodnie.