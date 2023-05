Dania ma coraz większe obawy. Zapadła decyzja o miliardach dla armii

Podobnie jak inne kraje europejskie, Koopenhaga została zmuszona do zwiększenia wydatków na obronę po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co podkreślił w czwartkowym wystąpieniu Troels Lund Poulsen, przed budowaniem na nowo relacji, gdy dojdzie do pokoju między Ukrainą a Rosją, Dania musi najpierw odbudować podstawy własnej obrony, by przywrócić zdolności sił zbrojnych.