Dachował na stacji. Był bez prawka, po alkoholu i z narkotykami

Po przybyciu na miejsce przypuszczenia świadków zdarzenia okazały się słuszne. 27-mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który kierował uszkodzonym autem, miał 1,2 promila w organizmie. Jakby to nie było dla niego wystarczająco obciążające, to po sprawdzeniu w systemie wyszło na jaw, że sprawca wypadku nie posiada również prawa jazdy. Dodał również, że w momencie wypadku... rozmawiał przez telefon i to było "bezpośrednią" przyczyną utraty panowania nad pojazdem.