Dąbrowa Górnicza. W więzieniu spędził już ponad 40-lat. I znów posiedzi

Komenda Policji w Dąbrowie Górniczej poinformowała o zatrzymaniu 70-letniego mężczyzny. Był on poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia karę blisko czterech lat więzienia za wymuszenie czynności seksualnej.

Do zatrzymania doszło przypadkowo. - Stróże prawa zostali wezwani na interwencję z nietrzeźwym awanturnikiem. Przed ich przybyciem, mężczyzna uciekł. Jego zachowanie wydało się policjantom podejrzane. Po przesłuchaniu świadków zaczęli szukać mężczyzny – opisuje zdarzenie zespół prasowy komendy w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowa Górnicza. 70-letni recydywista trafił do więzienia

Policjanci się nie mylili. Po znalezieniu awanturnika, wywiadowcy rozpoznali w nim mężczyznę mającego sporo na swoim sumieniu... Jak się okazało, 70-latek był osobą poszukiwaną listem gończym za wymuszenie czynności seksualnej. Do tego był doskonale znany miejscowym policjantom, bo łącznie ponad 40 lat spędził za kratkami za liczne pobicia, rozboje, kradzieże, a nawet handel substancjami psychotropowymi w więzieniu. Stróże prawa zatrzymali mężczyznę, który ponownie trafi za kraty.

Policjanci z Chorzowa z kolei aresztowali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. 44-latek, na co dzień mieszkający poza granicami kraju, kilka dni temu przyjechał do Chorzowa. Był on poszukiwany przez niemiecką policję w związku z prowadzonym tam postępowaniem.