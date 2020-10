Dąbrowa Górnicza. TIR-em tam nie wjedziesz

Ul. Strzemieszycka często używana jest przez kierowców ciężarówek jako wygodna droga tranzytowa, przez którą mogą dojechać do licznych zakładów produkcyjnych i Euroterminalu w Sławkowie. To jedyna alternatywa, bo Euroterminal nie jest odpowiednio skomunikowany z drogą ekspresową S1 lub DK 94. Pomimo, że to problem znany od dawna, do tej pory nie ruszyła budowa łącznika z żadną z tras.