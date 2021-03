Dąbrowa Górnicza. Dworzec PKP przejdzie remont. Nie będzie już antywizytówką miasta

Dąbrowa Górnicza. Dworzec kolejowy zostanie wyremontowany

Działania dotyczące remontu budynku już są prowadzone. Aktualnie, na zlecenie kolei, trwają prace projektowe, które mają zakończyć się do końca pierwszej połowy roku. Następnie kolejowa spółka zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja ma zakończyć się do końca 2022 r. i wtedy też z dworca będą mogli korzystać podróżni. Inwestycja jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych,realizowanego przez PKP S.A. W jego ramach, do 2023 r. w całym kraju wyremontowanych ma zostać ok. 200 dworców.