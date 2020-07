Dąbie. Wypadek motorówki. Media: Są zarzuty dla sternika

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 12 na jeziorze Dąbie (woj. zachodniopomorskie). Jak informowała policja, wywróciła się tam łódź motorowa z ośmioma osobami na pokładzie.

Dąbie. Wypadek motorówki. Reanimacja nie pomogła

Siedem osób wpadło do wody. 9-letnia dziewczynka nie miała tyle szczęścia. Utknęła w kabinie motorówki. Na miejsce wezwano policję oraz ratowników WOPR. Udało im się wyciągnąć dziewczynkę, jednak mimo godzinnej reanimacji nie udało się jej uratować.

Jak informowaliśmy w sobotę, reakcja ratowników WOPR była opóźniona . Powodem było pierwsze zgłoszenie, które zawierało błędną informację z lokalizacją miejsca, w którym doszło do przewrócenia się motorówki.

Dąbie. Wypadek motorówki. Śledztwo prokuratury

Początkowo prokuratura nie chciała informować kim jest osoba zatrzymana. Przekazano tylko, że jest to mężczyzna. Za spowodowanie katastrofy w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Sternik w momencie, w którym doszło do wypadku, był trzeźwy.