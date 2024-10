Czy Ziobro powinien stanąć przed komisją śledczą? Tak sądzą Polacy

We wrześniu biegły prokuratury na wniosek szefowej komisji, Magdaleny Sroki przeanalizował dokumentację medyczną polityka. - Dzisiaj stan zdrowia Zbigniewa Ziobro pozwala na to, by wezwać go przed komisję i mam nadzieję, że nie będzie unikał tej odpowiedzialności - mówiła wówczas Sroka, wyznaczając nowy termin.