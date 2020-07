Czy wiemy, jak głosować? Koronawirus sporo zmienił

Jak głosować? Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Jak głosować w czasie epidemii koronawirusa? ZASADY

- Do lokalu wyborczego wchodzimy w maseczce, zasłaniającej usta i nos. Możemy zostać jedynie na chwilę poproszeni o odchylenie maseczki, gdy komisja będzie sprawdzać naszą tożsamość.

- Ze względów bezpieczeństwa najlepiej mieć też ze sobą swój długopis. Co prawda w lokalu będa dostępne długopisy, które będą regularnie dezynfekowane, ale radzimy, by wziąć własny.

- Wewnątrz lokalu wyborczego na jednego wyborcę powinno przypadać 4 m2 przestrzeni.

- Wyborcy powinni też zachowywać bezpieczną odległość między sobą, zarówno w lokalu wyborczym, jak i oczekując w kolejce do wejścia.

- Bez kolejki do głosowania mogą podejść osoby starsze - powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi, a także niepełnosprawni.

- Członkowie komisji muszą mieć na sobie jednorazowe rękawiczki i założone maseczki lub przyłbice.

- Na stole, przy którym siedzi komisja, nie nie może być żadnego sukna.

- Każdy lokal wyborczy ma być regularnie wietrzony oraz dezynfekowany.