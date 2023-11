Czy wiecie, jakie piwa piją Polacy?

Cudze chwalicie, swego nie znacie? Trochę tak. Chociaż to jedno z najstarszych piw w Europie, to prawie 82% Polaków nie wie, że nasz kraj cieszy się własnym, oficjalnym stylem (póki co jedynym!). O piwie grodziskim może być wkrótce głośno, bo niedawno Browar Grodzisk udostępnił oficjalną recepturę. Od teraz kultywowanie polskiej tradycji będzie także w rękach wszystkich zainteresowanych birofilów. A warto wspomnieć, że Piwo Grodziskie Oryginalne bierze udział w największym konkursie piw w Europie European Beer Star, którego wyniki zostaną ogłoszone pod koniec listopada.