Hamburger 1 listopada? Jest stanowisko Kościoła

Z powodu przypadającej w piątek 1 listopada uroczystości Wszystkich Świętych, katolików nie obowiązuje tradycyjny post piątkowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej, zarówno w kościołach, jak i na cmentarzach, co jest obowiązkowe.

W bieżącym roku 1 listopada wypada w piątek, kiedy to zazwyczaj katolików obowiązuje powstrzymanie się od jedzenia mięsa. Kiedy jednak przypadają uroczystości kościelne, jak w przypadku Wszystkich Świętych, post ten nie obowiązuje.

Katolicy mają obowiązek uczestniczyć w mszy św. tego dnia, zarówno w świątyniach, jak i w trakcie obrzędów odbywających się na cmentarzach. Uroczystość Wszystkich Świętych to jedno z pięciu świąt kościelnych, które według Konferencji Episkopatu Polski muszą być obchodzone przez wiernych.

Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że do przestrzegania prawa wstrzemięźliwości zobowiązane są osoby powyżej 14 roku życia. W przypadku postu, dotyczy on wszystkich pełnoletnich wiernych do 60 roku życia. Duszpasterze oraz rodzice powinni dbać, aby nawet młodsze osoby były wprowadzane w ducha pokuty.