Czy Beata Kempa uprawia turystykę uchodźczą? Zapytaliśmy posłankę, czy to prawda

Beata Kempa, minister do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców, odwiedziła obóz dla syryjskich uchodźców w Zaatari. Pojechała tam, żeby spotkać się z tymi, którzy uciekli przed wojną, oraz otworzyć "Polskie Medyczne Centrum Szkoleniowe". Nie wszyscy jednak uwierzyli w dobre intencje pani minister.

Jedna z użytkowniczek Twittera, podzieliła się swoimi wątpliwościami co do zasadności wyjazdu Kempy do Jordanii. Nie wierzy, że polska delegacja rzeczywiście pojechała tam do pracy. Jej zdaniem posłanka PiS miała spać w 5-gwiazdkowym hotelu Marriott i "dla towarzystwa zabrać wielu reżimowych dziennikarzy m.in. P.Semkę".