Czy 2024 będzie rokiem sukcesów AfD? "Powrócą mroczne totalitaryzmy"

"AfD jako najsilniejsza grupa parlamentarna w jednym lub kilku parlamentach krajowych wywróciłaby krajobraz polityczny Niemiec do góry nogami. Polityczne umysły tej partii dążą do fundamentalnej zmiany systemu" - powiedział były sędzia, dodając, że nie będzie łatwo zapobiec procesom, które mogą doprowadzić do tego, że AfD stanie się "największą siłą" na Wschodzie.