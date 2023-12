Czwartkowe obrady Sejmu. Transmisja na żywo

Jak wnika z uzasadnienia do projektu, przedłożenie rządowe oparte jest na założeniu, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 3 proc. Założono, że inflacja średnioroczna wyniesie w 2024 r. 6,6 proc. 10 stycznia planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Trzecie czytanie ma nastąpić 12 stycznia, a Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Budżet ma trafić do podpisu prezydenta 29 stycznia.