Czwarta fala pandemii. Ministerstwo Zdrowia szykuje się na jesień

Minister Niedzielski: odporność zbiorowa Polaków coraz bliżej

Jak uważa minister Adam Niedzielski, polskie społeczeństwo powoli dochodzi do progu odporności populacyjnej. - Tutaj oczywiście można prowadzić dyskusję, czy to jest 60 czy 70 procent. Im więcej, tym lepiej. Tutaj są proste zależności. Gdy popatrzymy na to, co dzieje się wokół, czyli, że mamy do czynienia z ciągłym spadkiem liczby zakażeń - mamy na dodatek ten spadek, gdy luzujemy obostrzenia, czyli można by się spodziewać zupełnie innej reakcji pandemicznej - to wydaje się, że dochodzimy do tego progu odporności populacyjnej. Nawet zwiększając mobilność, aktywność społeczną, nie ma tak naprawdę żadnego odbicia po stronie wzrostu liczby zakażeń – zauważył minister zdrowia.