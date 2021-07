Czwarta fala nadchodzi. Co z powrotem do szkoły? Rada Medyczna mówi jasno

- Czwarta fala będzie się rozpędzała, kulminacja może nastąpić pod koniec wakacji - ocenił minister. Jednocześnie dodał, że Polska przygląda się, jak wygląda obecnie walka z koronawirusem za granicą. Niedzielski zwrócił uwagę na to, że wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii i we Włoszech nie przekłada się na obciążenie służby zdrowia. I po raz kolejny zaapelował, by skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19, co może nam zapewnić bezpieczeństwo.